Coppa Davis, Sinner: "Merito squadra che ride sempre anche quando cose non vanno bene"

(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2024 "Parlo a nome della squadra, è un onore essere qui. Grazie al capitano abbiamo formato una squadra, portando la Coppa dopo 47 anni. Dobbiamo dare credito a Berrettini che ha sostenuto la squadra, ci siamo tolti da una situazione difficile a Bologna. A Malaga abbiamo giocato un ottimo tennis, sentirci bene in campo ed essere felici. Abbiamo riso anche quando le cose non andavano bene. La Coppa ci ha portato tante emozioni". Così Jannik Sinner, nel suo intervento al Quirinale, ospite del presidente della Repubblica, Sergio Mattarela, nel celebrare la Coppa Davis conquistata dalla squadra azzurra lo scorso novembre. "Cercheremo di fare bene anche ai Giochi, speriamo che vada bene anche se il futuro non si può controllare. C'è un regalo per lei da parte di tutta la squadra", ha aggiunto. Durata video: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev