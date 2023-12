Cop28, Troncone (Adr): "Impegnati a soluzioni concrete per obiettivo Net0"

(Agenzia Vista) Dubai, 05 dicembre 2023 "Sentiamo forte la responsabilità di mettere in campo soluzioni concrete per traguardare l'obiettivodella neutralità climatica del settore, come promotori del Patto stiamo reagendo in modo credibile e concreto alle aspettative che la transizione impone". Lo ha detto oggi l'a.d. di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, presentando il Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo alla Conferenza Onu sul clima COP28 in un evento collaterale organizzato da Adr e Eni ospitato presso il Padiglione Italia. "Le ultime risposte emerse dal tavolo sono molto incoraggianti, perché - ha aggiunto - sanciscono la fattibilità industriale, grazie al contributo di player nazionali, del raggiungimento della quota del 6% di SAF al 2030, anno entro il quale l'Europa ha stabilito dovrà essere utilizzato in questa percentuale. In quel momento, inoltre, i principali aeroporti avranno raggiunto il traguardo NetZero, concorrendo al raggiungimento dei target di settore. L'opportunità - ha concluso - di portare all'attenzione globale il buon esempio italiano del Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo dopo due anni di lavoro congiunto della filiera allargata ai grandi player industriali italiani sancisce, oltre che un grande risultato, l'ultimo appuntamento prima dell'avvio formale delle attività della Fondazione, veicolo e corale attraverso cui l'intero comparto sarà rappresentato all'esterno". Fonte video: Adr Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev