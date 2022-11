Cop27, Meloni: "Siamo a momento decisivo per lotta ai cambiamenti climatici, servono più sforzi"

EMBED





(Agenzia Vista) Egitto, 07 novembre 2022 "Siamo al momento decisivo nella lotta al cambiamento climatico. Negli ultimi mesi abbiamo visto i suoi drammatici effetti in tutta Europa, in Pakistan, nel Corno d'Africa e in molte altre regioni del pianeta. Siamo tutti chiamati a compiere sforzi più profondi e rapidi per proteggere il nostro pianeta, la nostra casa comune. In tal modo, dovremo mantenere le persone al centro e trasformarci di conseguenza Unendo sostenibilità ambientale, economica e sociale", le parole di Meloni alla Cop27. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev