Cop26, Principe Carlo: "Cambiamenti sistemici urgenti per futuro positivo"

(Agenzia Vista) Glasgow, 02 novembre 2021 "Sul clima servono cambiamenti sistemici da mettere in atto urgentemente per offrire un "futuro positivo alle generazioni future". Lo ha dichiarato il principe Carlo intervenendo al summit Cop26 sul clima in corso a Glasgow. Cop26 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev