Cop26, Draghi: “Gli scienziati ci hanno messo in guardia ancora una volta sulla posta in gioco”

(Agenzia Vista) Glasgow, 01 novembre 2021 “Gli scienziati ci hanno messo in guardia ancora una volta sulla posta in gioco. Dobbiamo impegnarci in riduzioni ambiziose delle nostre emissioni, a partire da questo decennio, per evitare che l'impatto del cambiamento climatico diventi catastrofico.Questo impegno è stato al centro della dichiarazione dei leader del G20 a Roma. I paesi del G20 devono ora sostenerlo e attuarlo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi all’evento Azione e Solidarietà della Cop26 di Glasgow. / Cop26 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev