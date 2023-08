Continua sotto la pioggia la messa in sicurezza della palazzina esplosa in provincia di Imperia

(Agenzia Vista) Soldano, 28 agosto 2023 Le immagini delle operazioni di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco della palazzina parzialmente crollata a Soldano, in provincia di Imperia. I lavori non si sono fermati nemmeno sotto la pioggia intensa della scorsa notte. /Immagini vigilfuoco.it Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev