Conte: "Taglio di 1,5 miliardo ai Comuni sarà doloroso per le famiglie"

(Agenzia Vista) Roma, 9 novembre 2023 “Questa mattina abbiamo incontrato Anci per i Comuni: 1,5 miliardo di tagli per i Comuni, 10 miliardi di tagli per i Comuni e le Città Metropolitane per il PNRR”, ha spiegato il leader del Movimento Cinque Stelle Conte. “E attenzione: questi tagli saranno dolorosi non solo per la nostra economia, dove le nostre imprese ci dicono che non c’è alcuna misura per il loro rilanci, ma anche per i tagli dei Comuni. L’anno prossimo, hanno smantellato il reddito di cittadinanza, ci saranno famiglie che si rivolgeranno ai servizi sociali dei Comuni che non avranno le risorse per le loro spese mediche, per sostenere i loro affitti e madri con figli”, ha aggiunto Fonte video M5S Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev