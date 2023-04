Conte: Storia non può essere un'insalata alla La Russa. Si sarebbe dovuto dimettere già tante volte

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2023 "La seconda carica dello Stato non deve fare dei revisionismo raffazzonati, la storia non è un'insalata alla La Russa. Si sarebbe dovuto dimettere già tante volte, prosegua nel suo incarico con responsabilità". Così Giuseppe Conte in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev