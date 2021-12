Conte: "Sopportazione al limite, servono ristori immediati"

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2021 "Mentre parlo ci sono gestori di discoteche, di locali, di strutture che devono chiudere nonostante avessero predisposto tutto il necessario per continuare le loro attività. Vanno subito stanziati ristori e dato un segnale concreto di vicinanza. La sopportazione è al limite, il sostegno non può mancare". Lo dice il leader M5s Giuseppe Conte in un video messaggio. Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev