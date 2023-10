Conte: "Solidarietà a Giorgia Meloni come persona, donna e madre"

(Agenzia Vista) Foggia, 20 ottobre 2023 "Vorrei innanzitutto chiarire che esprimo solidarietà a Giorgia Meloni come persona, come donna e come madre. Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio attuale, è per me un avversario anche politico, ma io non auguro neppure un avversario politico di dover assumere scelte di vita personale sotto una pressione mediatica, così come è successo". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in un punto stampa, oggi di nuovo a Foggia a sostegno di Maria Aida Episcopo, candidato sindaco del campo largo progressista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev