Conte: "Siamo pronti ad un tavolo sul Pnrr, non resteremo a guardare fallimento"

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2023 "Non possiamo votare in modo favorevole questo decreto, ma se il governo non si chiude a riccio siamo pronti a un tavolo. Se c'è una apertura noi ci siamo per rimboccarci tutti insieme le maniche. Accogliete il nostro invito con umiltà: non vi lasceremo in mano questo cerino nè la libertà di gettare dalla finestra questi soldi e chiudere la speranza di nuovo investimenti e lavoro per il nostro Paese. Dobbiamo dimostrare di essere un grande Paese e noi siamo pronti a fare la nostra parte. Il patriottismo va dimostrato su questo terreno". Lo dice il leader M5S Giuseppe Conte in dichiarazione di voto sul dl Pnrr. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev