Conte: "Si respira aria di larghe intese, noi non ci saremo"

(Agenzia Vista) Roma, 10 settembre 2022 "Lo diciamo chiaramente: no ad accozzaglie e larghe intese, lo abbiamo fatto una volta perché il Paese era in braghe di tela, per senso di responsabilità. Ma noi non ci saremo", le parole di Giuseppe Conte alla presentazione del programma del Movimento 5 Stelle. / Youtube Movimento 5 Stelle Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev