Conte: "Senza risposte e senza garanzie di rispetto non potremo condividere Governo"

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2022 "Senza risposte chiare e se non ci saranno garantire condizioni di rispetto il Movimento 5 Stelle non potrà condividere una responsabilità diretta di Governo", le parole di Giuseppe Conte in una dichiarazione alla sede del partito. / Fb Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev