Conte: “Se non c’è risposta a nostre proposte non ci saranno condizioni per continuare al Governo”

(Agenzia Vista) Roma 8 luglio 2022 “A questa situazione che nella nostra valutazione è serissima, drammatica, non diamo una risposta, voi capite che dal nostro punto di vista non ci sono le condizioni per continuare a condividere una responsabilità rispetto a processi decisionali per cui noi Movimento siamo stati fin qui marginali”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte durante il convegno Digithon che si è svolto a Bisceglie, rispondendo alla domanda se ci sia una deadline data a Draghi dopo la consegna del documento programmatico del M5S consegnata al Premier / Youtube Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev