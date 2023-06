Conte: Santanchè risponda, chiarire in Parlamento è prioritario

(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2023 "Non può permettersi di non chiarire e dovrebbe farlo in Parlamento. Qualcuno dice anche in tv può replicare senz'altro in tv. Ma la sede in questo momento prioritaria per chiarimenti è il Parlamento", le parole di Giuseppe Conte alla manifestazione della Cgil a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev