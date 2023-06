Conte: Russia? Non credo che se ci sarà caduta di Putin arrivi campione di democrazia

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2023 "Posso assicurare che nelle cancellerie che contano, a partire da Washington, secondo me hanno vissuto momenti di grandissima attenzione e preoccupazione. Qualcuno pensa che l'obiettivo è la sconfitta militare della Russia e della caduta del regime di Putin, allora dobbiamo anche interrogarci, guardando alla complessità di certe realtà, che difficilmente dopo Putin si insedierà un campione di democrazia in un sistema così complesso. Ma attenzione che nessuno si permetta di scrivere tra i giornalisti presenti, che io sto difendendo Putin perché sono passato per filo putiniano per molto meno", le parole di Giuseppe Conte al convegno "Guerra o Pace? Quali scelte politiche per riportare la pace in Europa" al Senato. / Youtube M5S Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev