Conte risponde a Meloni: In Italia ho portato 209 miliardi dall'Europa, lei nulla

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2023 "È inutile ricordarle che il mio governo è andato in Europa. Ha riportato 209 miliardi, lei non ha portato nulla. Ma rispondo con parole che non sono mie "L'Italia esce in piedi, riconosco a Conte di essersi battuto". Sono parole di Giorgia Meloni, complimenti per l'ennesimo volta faccia", le parole di Conte alla Camera a Meloni. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev