Conte: “Rispetto per Berlusconi ma non è nostro candidato per il Quirinale”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2021 “Oggi io non ho aperto al dialogo con la destra per quanto riguarda il Quirinale. Ho sempre detto, sin dall’inizio, che andremo a scegliere una persona che rappresenterà l’unità e garantirà l’unità nazionale. Sarebbe sbagliato pensare di non confrontarsi con tutti i gruppi nel Parlamento. Questo non significa che si troverà un accordo che si estenderà in tutto l’arco costituzionale dei gruppi. Rispetto il leader di Forza Italia ma non è il nostro candidato”, ha detto il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, a margine dell’assemblea di Confartigianato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev