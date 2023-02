Conte: “Riproporremo il Superbonus, speriamo che il Governo si convinca”

(Agenzia Vista) Frosinone 9 febbraio 2023 “Continueremo a riproporre il Superbonus per sbloccare i crediti e consentire che si prosegua in questo programma che sta diventando di attualità in Europa, lavorando ad una direttiva per le case green. Continueremo a lavorarci, speriamo che il Governo si convinca”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a margine di un appuntamento elettorale a Frosinone in vista delle elezioni regionali nel Lazio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev