Conte: "Preservare azione di Governo, abbiamo premier autorevolissimo"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2022 "Cittadini non possono pensare che adesso ci fermiamo per elezioni e poi ci fermiamo per formare governo. Abbiamo premier autorevolissimo e bisogna portare a termine risultati. Non mi piace formula patto legislatura, vogliamo patto per i cittadini", così Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev