Conte: Presentata proposta di legge per ridurre tempo di lavoro a parità di salario

(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2023 "Come Movimento cinque Stelle Abbiamo presentato a mia prima firma già dal marzo di quest'anno, una proposta di legge per ridurre il tempo di lavoro a parità di salario, da 40 a 32 ore per generare maggiore produttività, maggiori ricavi, maggior benessere per i lavoratori. Lo abbiamo fatto pensando anche a delle agevolazioni contributive per quanto riguarda le aziende che sperimenteranno questa possibilità", le parole di Giuseppe Conte in un video postato sui social. / Immagini Fb Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev