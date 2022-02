Conte: "Per m5s cogliere tutte le opportunità smartworking"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2022 "La prospettiva dello smart working è una prospettiva intelligente, spetta alla politica in accordo con le associazioni di categoria spingere in questa direzione. Penso che alla fine potremo sfatare il luogo comune per cui lo smart working è ritenuto meno produttivo. Al contrario, io ritengo che passi dallo smart working una migliore organizzazione di vita lavorativa, personale, familiare e sociale, una migliore sostenibilità ambientale e soprattutto una maggiore efficienza del mondo produttivo e della pubblica amministrazione". Così Giuseppe Conte, presidente del M5S, nel corso del digital talk dal titolo "Smart è, chi Smart fa", promosso dalla FLEPAR, la Federazione dei Professionisti delle Amministrazioni della Repubblica. FLEPAR Federazione Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev