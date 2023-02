Conte: "Per fermare conflitto in Ucraina serve percorso negoziale. È faticoso, ma necessario"

(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2023 "Io non lo so cosa bisogna fare per fermare la guerra, perchè nessuno può avere la ricetta in mano. Sicuramente bisogna avviare un percorso negoziale e mantenerlo aperto, era quello che andava fatto da subito con il primo invio di armi". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso della manifestazione per la pace in corso ora a Roma, indetta dalla rete "Europe for peace". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev