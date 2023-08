Conte: Pensiero Meloni su salario minimo è un mistero

(Agenzia Vista) Roma, 03 agosto 2023 "Rimane un mistero in questa vicenda, è un mistero inglorioso, è il vero pensiero della presidente Meloni. La quale in passato recente ha detto che è uno specchietto per le allodole, il salario minimo legale. Più di recente ha ribadito che è uno slogan. E allora fateci capire davvero. Siete convinti, come sembra alludere la presidente Meloni, che la fissazione del salario minimo potrebbe far abbassare gli stipendi?", le parole di Giuseppe Conte alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev