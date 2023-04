Conte: "Parole Lollobrigida un'arma di distrazione di massa"

(Agenzia Vista) 19 aprile 2023 Sulle parole del ministro Lollobrigida in merito alla sostituzione etnica in Italia così ha commentato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: “Parole di chi non conosce la storia dell’Italia”. L’ex premier ha poi aggiunto: “Oggi parlare di sostituzione etnica significa voler usare un’arma di distrazione di massa di tutti i problemi che abbiamo. Nel Def hanno scritto che migranti e immigrati ci servono per abbassare il debito e dall’altro fanno queste Crociate a livello reazionario. Non dobbiamo essere ridicoli agli occhi dell’Europa e del mondo”. La dichiarazione in occasione del decimo congresso confederale della Cisal a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev