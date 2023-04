Conte: Parole Lollobrigida sono di chi non conosce storia dell'Italia

(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2023 Le affermazioni di Lollobrigida "sono di chi non conosce la storia dell'Italia. Una storia fatta di dominazioni. Poi questo governo si mette d'accordo con se stesso. Nel Def hanno scritto che ovviamente i migranti e gli immigrati ci servono anche per ridurre il debito, e dall'altro fanno queste crociate di segno reazionario. Non dobbiamo essere ridicoli anche agli occhi dell'Europa e del mondo", le parole del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev