Conte: "Occidente coinvolga tutti, Russia e Cina devono sedersi al tavolo, no arroganze"

(Agenzia Vista) Ravello, 18 agosto 2021 "Dobbiamo coltivare un serrato dialogo con il nuovo regime che appare, almeno a parole su un atteggiamento abbastanza distensivo, ma per farlo la comunità internazionale non deve commettere errori fatti in altri dossier: Cina e Russia devono sedersi al tavolo e poi c'è il Pakistan che ha un ruolo importante. Non va assunto un atteggiamento arrogante, l'Occidente deve coinvolgere tutti per mantenere uno stretto dialogo con i talebani: questo è lo strumento più efficace per proteggere il lavoro fatto in questi 20 anni, i risultati raggiunti e garantire sicurezza alle persone che sono lì". Così Giuseppe Conte alla presentazione del volume "Non facciamo cerimonie! A spasso nelle vicende del protocollo di Stato" di Enrico Passaro. " Fb Il Vescovado Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev