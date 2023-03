Conte: "Nostra identità non dipende da scelte altrui"

(Agenzia Vista) Firenze, 04 marzo 2023 L'identità e la visione del Movimento cinque Stelle non dipende delle scelte di vertice che vengono fatte in casa altrui. La nostra identità e la nostra visione è frutto di un percorso sofferto, meditato, ben costruito nel corso soprattutto degli ultimi anni e quindi di un rinnovamento che non può essere rimesso alle scelte che fanno al vertice di altre forze politiche". Lo ha detto il leader dei 5 stelle parlando con i giornalisti alla manifestazione sindacale a Firenze. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev