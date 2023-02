Conte: “Non siamo assistenzialisti, è narrazione distorta e rappresentazione mediatica tossica”

(Agenzia Vista) Milano 7 febbraio 2023 “E’ una narrazione completamente distorta, una rappresentazione mediatica tossica che ci costringe nella veste degli assistenzialisti. Non è così, siamo la forza politica che ha aiutato di più le imprese negli ultimi decenni”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte rispondendo alle domande dei cronisti a margine di un evento elettorale a Milano in vista delle elezioni Regionali in Lombardia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev