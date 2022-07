Conte: "Non parteciperemo al voto di fiducia in Senato". Standing ovation dei parlamentari 5S

(Agenzia Vista) Roma, 13 luglio 2022 "Al Senato non è possibile il voto disgiunto su decreto e fiducia. Con le medesime, lineari e coerenti motivazioni domani non parteciperemo al voto in Senato" ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte all'assemblea congiunta di deputati e senatori M5S alla Camera. Gli eletti Cinque Stelle hanno risposto con una standing ovation. / Facebook Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev