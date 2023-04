Conte: Non ci possiamo rassegnare a perdita fondi del Pnrr

(Agenzia Vista) Veneto, 27 aprile 2023 "Abbiamo chiesto noi al governo andando al di là della logica di schieramenti partitica. Siamo disponibili a collaborare perché questi soldi non vadano sprecati. Abbiamo un governo che non solo non ha detto venite assolutamente, dateci una mano, ma orgogliosamente sta dichiarando che sta sprecando soldi. Questa cosa noi non lo possiamo accettare. Ma io non parlo da politico, parlo da cittadino. Come cittadini non ci possiamo rassegnare a perdere questi soldi", le parole di Giuseppe Conte in Veneto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev