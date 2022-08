Conte: "Non ci facciamo prendere in giro quando altri politici parlano dell'interesse nazionale"

(Agenzia Vista) Chieti, 31 agosto 2022 "Quando gli altri esponenti politici dicono che difendono l'interesse nazionale non ci facciamo prendere in giro. L'interesse nazionale non si fa con slogan. A qualche km da qua c'è Giorgia Meloni, avete visto come ha difeso l'interesse nazionale in pandemia: quando si doveva chiudere dicevano di aprire, quando si doveva aprire dicevano chiudi", le parole di Giuseppe Conte e Chieti. / Fb Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev