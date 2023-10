Conte: Movimento 5 Stelle in prima fila per il cessate il fuoco in Israele

(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2023 "Il Movimento cinque Stelle in prima fila ha chiesto il cessate il fuoco o comunque ha votato la tregua umanitaria. Noi riteniamo che non sia possibile, ovviamente non tener conto delle condizioni in cui vivono le popolazioni civili, in questo caso palestinese, e ovviamente dobbiamo far di tutto per assicurare loro condizioni di vita e bisogni essenziali", le parole di Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev