Conte: "Limite doppio mandato sarà messo ai voti degli iscritti entro fine giugno"

(Agenzia Vista) Roma, 14 giugno 2022 "Entro la fine di giugno verrà indetta la consultazione in rete sulla regola del doppio mandato. Come sapete un vincolo originario del Movimento e quindi la decisione non può che essere sottoposta agli iscritti" così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in conferenza stampa nella sede M5S a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev