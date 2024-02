Conte: "Lavoro è priorità, battaglia da combattere tutti insieme"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2024 "Oggi ci troviamo con un 'mercato del lavoro caratterizzato da lavoro stagionale, di scarsa qualità, a tempo determinato, part time, sottopagato e a chiamato. Allora, cosa fare? È una priorità per il nostro Paese. Se non comprendiamo noi classe politica, e non parlo solo del Movimento e delle forze di opposizione, questa è una battaglia che dovremmo combattere tutti, anche con le forze di maggioranze. Noi dobbiamo lavorare per reindirizzare il mercato del lavoro verso dei binari virtuosi". Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, al convegno 'Lavoro povero e sostegni alla povertà: legge sul salario minimo e reddito di cittadinanza, al Senato. In confronto con gli altri Paesi europei, "non siamo affatto competitivi", ha aggiunto. "I nostri giovani" all'estero "guadagnano comparativamente 3-4 volte in più del salario che hanno rifiutato in Italia. È un problema serio, sì acuito dall'inflazione, ma di struttura", ha sottolineato Conte. Fonte video Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev