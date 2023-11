Conte: "La performance di Grillo? Chapeau, un grande mattatore"

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2023 "Ieri Grillo si è rivelato un grandissimo mattatore. Mancava in TV da 10 anni, l'ho visto in forma splendida. Una grande performance. Un record di ascolti per Fazio. Posso dire solo: Chapeau" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte durante le controaudizioni organizzate dal partito sulla manovra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnag