Conte: "L'Italia non merita un Governo che spreca risorse irresponsabilmente"

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2023 “L’Italia non merita un Governo che spreca risorse irresponsabilmente. Ascoltateci, non siate arroganti e superbi, cerchiamo di spendere i soldi del Pnrr utilizzando crediti di imposta per l’edilizia e transizione 4.0. Cerchiamo di porre rimedio dove si può a questo piano che sta andando in malora”, le parole di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, in occasione di una conferenza stampa di presentazione del libro “Superbonus 110% tutta la verità”, presso la Sala Caduti di Nassirya al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev