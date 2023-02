Conte: "Italia vicina all'Ucraina, ma lavorare per un negoziato di pace"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2023 "Indubbio che l'Italia sia vicina alla popolazione ucraina. L'abbiamo detto in tutte le salse. Noi dobbiamo renderci conto che la strategia militare che si sta perseguendo sta portando solo a un'escalation militare. Noi dobbiamo lavorare per un negoziato di pace. E l'unica via d'uscita", le parole di Giuseppe Conte a Casteldaccia, in Sicilia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev