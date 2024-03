Conte: "Istat ha spazzato via balle del Governo"

(Agenzia Vista) Pescara, 02 marzo 2024 "L'Istat ha spazzato via tutte le balle del governo, perchè ha detto che nel triennio 2021-2022-2023 il rapporto debito/Pil si è ridotto, udite udite, di 17 punti. E' quello che abbiamo sempre sostenuto: noi per ridurre il debito dobbiamo far crescere il Paese, grazie alle nostre misure, anche al superbonus che ha avuto un ruolo determinante. Purtroppo questo governo non ha nessuna misura per la crescita, ha fatto due leggi di bilancio senza una misura di investimento e noi ovviamente torniamo allo zero virgola". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, rispondendo ai giornalisti a margine di un appuntamento elettorale a Pescara. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev