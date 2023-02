Conte: “Inutile ricordare aiuti Russia durante Covid, Putin è responsabile aggressione Ucraina”

(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2023 “Non faccio appelli a Putin, spetta all’attuale Premier se e quando farlo. Mi rivolgo alla popolazione russa, ci sono antichi legami di amicizia e solidarietà tra le nostre popolazioni. La disponibilità raccolta durante la pandemia per aiutarci, ma anche noi lo abbiamo fatto in tante emergenze storiche ma questo non toglie che la Russia e Putin sono responsabile di una aggressione immotivata e non giustificabile”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte al termine dell’incontro con imprenditori e sindacati edili per parlare di Superbonus. Fonte: Agenzia Vista/ Alexander Jakhnagiev