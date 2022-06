Conte: "Inizia fase 2 del Movimento sui territori, dobbiamo essere presenti per strade e quartieri"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 14 giugno 2022 "con questa conferenza stampa, vi annuncio che inizia la fase 2 del Movimento 5 stelle sui territori, dobbiamo essere presenti per strade e quartieri in ogni momento grazie ai gruppi territoriali che gli iscritti possono formare". Così il leader del M5s Giuseppe Conte in conferenza stampa. Fb Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev