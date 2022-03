Conte incontra Draghi: "M5S non contrario a spese difesa ma non siano affrettate"

(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo "Il Movimento 5 Stelle non è contrario a sviluppare la difesa. Ma va fatto con un rafforzamento sul piano politico dell'Unione europea. Non si può realizzare in qualche mese e bisogna pianificare gli obiettivi" così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al termine dell'incontro con Mario Draghi a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev