Conte: Inchiesta Covid? Sono tranquillo e a disposizione

(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2023 "Sono assolutamente tranquillo, sono a disposizione. Ho già fornito al procuratore tutte le informazioni in mio possesso e adesso, se ci sarà l'occasione, fornirò ancora la massima disponibilità. Io credo che bisogna avere il massimo rispetto per la magistratura sempre e comunque e non a seconda che capiti a se stessi o capi degli altri.", le parole di Giuseppe Conte a Udine. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev