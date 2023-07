Conte: "Inaccettabile lo spoil system su Centro Sperimentale cinematografia"

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2023 "Questo governo, dove non esistono delle norme, le sta introducendo per creare uno spoil system del tutto artificioso, organico, sistematico. Addirittura la proposta della maggioranza riguarda il comitato scientifico del Centro Sperimentale di Cinematografia, che sarà nominato dai ministeri. Dobbiamo denunciarlo. Guardate che così sfasciamo il Paese. La politica mette lo stivale sulla testa del cinema e della cultura. Inaccettabile. Lo combatteremo e contrasteremo in tutti i modi ". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al margine del convegno "Sviluppo sud" in corso a Palazzo San Macuto a Roma, ribadendo il suo supporto alla protesta degli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev