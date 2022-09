Conte: “In scontro duro con Merkel le dissi di tenersi soldi Mes senza avere soluzione alternativa”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 12 settembre 2022 “Ebbi uno scontro terribile con la Merkel nel quale le dissi di tenersi i soldi del Mes, se questa è la questione l’Italia farà da sé, ma senza avere una soluzione alternativa. Ci sono quei momenti in cui o la metti sul piano duro o non porti nulla a casa. Con la Merkel ho lavorato molto bene, è intelligente e con visione, ci risentimmo più volte al telefono”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte durante l’incontro con CNA che è avvenuto nella loro sede in Piazza Mariano Armellini a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev