Conte: In manovra neanche un euro di investimenti, Governo rifiuta dialogo

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 15 novembre 2023 "Abbiamo condiviso con Confindustria il fatto che in questa manovra presentata dal Governo non c'è un solo euro per gli investimenti. Credo che non sia mai successo. È una manovra che non prevede un investimento e non prevede nessuna prospettiva di crescita. Meloni sarà la Premier responsabile dell'incremento del debito pubblico. Ma questo Governo va avanti per la sua strada in modo arrogante, in modo autoreferenziale. Non accetta un dialogo e neppure la dialettica parlamentare", le parole di Giuseppe Conte a margine di un incontro con Confindustria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev