Conte: “Governo vede Italia capovolta, non ha letto Costituzione e premia cittadini privilegiati”

(Agenzia Vista) Torino 7 dicembre 2022 “E’ un Governo che vede un’Italia capovolta e che non ha letto la Costituzione. In modo deliberato e consapevole sembra voler premiare i cittadini privilegiati, i gruppi forti del Paese. Sulla norma degli extraprofitti è stata riscritta, non ha dato le entrate previste e solo 2,5 miliardi. C’è volontà di smantellare il Reddito di cittadinanza e di introdurre un precariato selvaggio. E’ un mondo sotto-sopra”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a Torino. / M5S Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev