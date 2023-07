Conte: "Governo si assuma sue responsabilità invece di cercare capro espiatorio nell'INPS"

(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2023 “Secondo voi è normale che un Governo anziché assumere le responsabilità delle proprie scelte di un disagio sociale annunciato voglia adesso creare un capro espiatorio nella gestione dell’INPS? Si assumano responsabilità delle loro scelte. E non devo difendere io l’INPS. Ma tutto il comparto, dal Presidente all’ultimo funzionario, hanno lavorato giorno e notte in un momento di grande difficoltà come quello della pandemia. Hanno lavorato per individuare le frodi e hanno negli ultimi anni contribuito alla diminuzione del lavoro nero”, le parole di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev