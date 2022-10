Conte: ”Furore ideologico nell’attacco al reddito. Atteggiamento serio è migliorarlo”

(Agenzia Vista) Roma 25 ottobre 2022 “Fini disse Fascismo male assoluto, Meloni nessuna nostalgia del Fascismo chi ha ragione? Prendiamo atto delle dichiarazioni e siamo tutti più tranquilli, ci mancherebbe avere nostalgia del Fascismo, saremmo stati tutti più preoccupati. Direi che il Fascismo è stato il male assoluto, ma al di là delle sfumuture la presa di distanza c’è, ne prendiamo atto. Meloni dice Rdc è un fallimento? C’è tanto furore ideologico nell’attacco al Rdc in tutti i paesi europei è un sistema di protezione sociale. Istat dice che ha salvato un milione di cittadini dalla povertà, dire che chi percepisce il Rdc ed è idoneo al lavoro deve lavorare è una banalità, una tautologia, significa l’acqua fresca. Atteggiamento serio è lavorare insieme, noi per primi per migliorare le politiche del reddito”. Lo ha dichiarato Giuseppe Conte leader del M5s a Piazza della Minerva a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev