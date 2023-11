Conte: Dopo annunci su extraprofitti banche il nulla, a Meloni sono tremate le gambe

(Agenzia Vista) Roma, 16 novembre 2023 "Sei un medico? Meloni si taglia la pensione. Sei un'insegnante? Meloni la taglia ugualmente. Sei una donna, sei una madre? Meloni aumenta le tasse sui pannolini, latte in polvere, assorbenti. Se’ un cittadino che ha comprato una casa? Aumentano i tassi di interesse, aumentano le rate del mutuo. Meloni non ti aiuta. Sei invece una banca che sta guadagnando cifre spropositate all'aumento dei tassi di interesse? Stai tranquilla che c'è Meloni che ti protegge. Meloni e Salvini non avevano annunciato una tassa sugli extraprofitti delle banche? Avete visto che feroce determinazione? Spente le telecamere, il nulla. A Meloni sono tremate le gambe di fronte alle banche. Ha cambiato idea. La tassa sugli extraprofitti è facoltativa", le parole del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev